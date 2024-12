Anteprima24.it - La Dormiente – Dario Miranda in concerto con Aquino e Francesca

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Un progetto che potesse unire le mie diverse esperienze musicali: lo studio e la pratica della musica classica, del jazz, della musica improvvisata e del lavoro come compositore per il teatro, il tutto filtrato da un approccio dove l’ascolto, l’interplay, l’attenzione per le dinamiche, il gusto per l’inaspettato e il magico avessero un ruolo fondamentale. Dall’ incontro con Lucae Giovanni, musicisti dalla sensibilità straordinaria e dalla naturale capacità di ascoltare, interpretare e trasformare il materiale, ha finalmente preso forma e sostanza quello che all’ inizio era solo un’idea. Il titolo dell’album, “La”, prende il nome dal massiccio Taburno-Camposauro. Il profilo delle vette, che ha accompagnato Luca, Giovanni, me e tutti gli abitanti del Sannio, appare infatti come una donna distesa, che sembra appunto dormire.