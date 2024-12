Sport.quotidiano.net - La Cremonese a Cesena trova tre punti pesantissimi per la classifica

Lachiude l’andata con una vittoria di particolare significato a. Una vittoria di misura, firmata da un guizzo (più che atteso) di Vandeppute, che in un colpo solo rilancia i grigiorossi al quarto posto e mette in mostra lo spirito giusto per una squadra che vuole essere protagonista. I romagnoli si confermano avversario manovriero e insidioso, ma la formazione di Stroppa lotta dall’inizio alla fine con il giusto atteggiamento e conquista treche possono rappresentare la svolta sospirata in vista di un ritorno senza gli alti e bassi che hanno frenato l’andata di una delle contendenti più attese nella lotta per la promozione. Il tutto per una preziosa iniezione di fiducia che, però, i grigiorossi dovranno confermare domenica nel derby allo “Zini” con il Brescia, un incontro tanto sentito quanto ricco di pericoli, che nell’ultima partita del 2024, oltre che prima del ritorno, dovrà mettere in mostra il volto migliore della formazione di mister Stroppa.