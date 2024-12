Iltempo.it - Israele, raid in Yemen: bombe sull'aeroporto di Sana'a, c'era anche il capo dell'Oms

Le forze di difesa israeliane hanno confermato il lancio di attacchi aerei contro gli Houthi nello. In una dichiarazione riportata da Times of Israel, l'esercito hanno affermato che i caccia'aeronautica militare hanno colpito obiettivi Houthi lungo la costa occidentalee all'interno del Paese. Almeno tre persone sono state uccise e 11 sono rimaste ferite. Durante ilall'di'a era presenteil direttore generale'Organizzazione Mondialea Sanità Tedros Ghebreyesus. "continuerà a colpire gli Houthi nellofinché il lavoro non sarà portato a termine", ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.