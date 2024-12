Liberoquotidiano.it - Il Volo, "Natale ad Agrigento" è un caso: "Chi spunta tra il pubblico" | Guarda

Clima gelido sui social, polemiche roventi quasi quanto la temperatura a cui è stato registrato, la scorsa estate, il "concerto di" de Ilad. L'evento siciliano è stato il grande appuntamento della Vigilia su Canale 5, stravincendo la sfida degli ascolti del 24 dicembre. Già da ore prima, però, su X non si faceva che parlare di come il "live" fosse andato in scena in agosto, in unaalle prese con vento e caldo, e con i telespettatori costretti dall'organizzazione a indossare abiti invernali. Un "dress code" sadico, soprattutto se visto ora che siamo all'inizio dell'inverno. Anche dopo la messa in onda, sull'ex Twitter è stata un tempesta mediatica che ha travolto le ugole degli ex baby tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, al di là degli sfottò e delle critiche, spesso troppo severe, sono senza dubbio tra gli artisti italiani più famosi nel mondo.