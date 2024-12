Quotidiano.net - Il mistero del piede di Melissa Caddick e i cirripedi. “Ecco come s’indaga quando la scena del crimine è sott’acqua”

Roma, 26 dicembre 2024 – Ildi un(in decomposizione) in una scarpa, su una spiaggia dell’Australia. La scienza proverà che appartiene a, 49enne accusata di una truffa milionaria, sparita a novembre 2020. Giallo mai risolto. Perché il corpo della donna non è mai stato ritrovato. Capita anche questo se ladel(presunto) è in acqua. E chi si è occupato di quell’indagine - tuttora un enigma: suicidio, omicidio, messin? - per mettere qualche punto fermo nella storia si è dovuto riferire alle ricerche di Paola Magni, biologa naturalista specializzata in entomologia forense e aquatic forensics, talento italiano fiorito però dall’altra parte del mondo, a Perth, in Australia. Le abbiamo chiesto di svelarci le regole delle indagini. in profondità. Professoressa Magni, qual è il legame tra le sue ricerche e ildi? “Avevo lavorato sulle scarpe in acqua.