Il calendario 2025 delle Borse, quando resteranno chiusi i mercati europei e mondiali

Come avviene per Borsa Italiana, anche gli indicihannogiornate e orari di apertura e chiusura. Ogni Paese, infatti, osserva le proprie festività e stabilisce giorni festivi in cui le negoziazioni sono sospese. Per questo motivo, è meglio che investitori e analisti conoscano con precisione le date di apertura, chiusura e gli orari di contrattazioneprincipali piazze borsistiche a livello europeo e globale.Giorni di chiusura di Wall Street nelWall Street è unaprincipalidel mondo; ecco le giornate in cui resterà chiusa:1 gennaio (Capodanno)20 gennaio (Martin Luther King Jr. Day)17 febbraio (Washington’s Birthday)18 aprile (Venerdì Santo)26 maggio (Memorial Day)19 giugno (Juneteenth National Independence Day)4 luglio (Independence Day)1 settembre (Labor Day)27 novembre (Giorno del Ringraziamento)25 dicembre (Natale)Inoltre, il mercato azionario statunitense si muoverà solo per metà sessione nei seguenti giorni:3 luglio (giorno prima della festa di Indipendenza)28 novembre (dopo il Giorno del Ringraziamento)24 dicembre (vigilia di Natale)Esistonofasce orarie durante le quali è possibile inserire ordini di mercato, rispettando determinate condizioni, anche se Wall Street non è ufficialmente aperta.