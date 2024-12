Lanazione.it - I satelliti Starlink avvistati in Toscana, cosa sono quei puntini luminosi nel cielo

Firenze, 26 dicembre 2024 – Una serie diinin. Tanti gli avvistamenti, da Siena a Grosseto, da Firenze a Pisa. Niente di strano ed eccezionale – nessun Ufo, come ironicamente scrivono sui social –, si tratta deie a cheservonoè un progetto dell'azienda SpaceX, con cui Elon Musk vuole portare in tutto il mondo la rete Internet a banda larga. L'obiettivo del miliardario guru canadese è quello di fornire accesso a Internet ovunque, in qualunque luogo della Terra, soprattutto in tuttiposti coperti da connessioni lente. Il progetto si basa su una rete super veloce a banda larga emessa da una costellazione dilanciati in orbita. Lo sciame delle Geminidi, ecco dove vederle inPerché formano una fila di luciporta in orbita decine di, collegati tutti insieme alla 'coda' (la parte finale) del razzo Falcon.