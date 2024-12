Donnapop.it - C’eravamo tanto amati…quando Francesco Totti diceva: «Di Ilary Blasi mi fido troppo» (VIDEO)

sono stati per oltre vent’anni una delle coppie più affiatate e apprezzate del mondo dello spettacolo italiano; come sappiamo, pur, il loro matrimonio è finito in pezzi e a breve ci sarà per loro una sentenza di divorzio.sono stati un binomio inscindibile per molto tempo, quasi più del Pupone e della maglia giallorossa. Ancora oggi, tuttavia, non è dato sapere se il matrimonio sia finito per i tradimenti di lui o per quelli di lei; entrambi, ovviamente, hanno versioni discordanti su quello che ha portato alla fine della loro lunga relazione.Lui fa coppia con Noemi Bocchi, pietra nello scandalo nella torbida storia di separazione; lei, invece, con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che sempre più spesso visita la Capitale e dorme proprio nella lussuosa villa dell’Eur un tempo condivisa dalla conduttrice romana e dall’ex marito.