Barbara D’Urso riappare su Canale 5

torna su5. Nessun nuovo programma in vista dopo l’ esclusione da Mediaset ma un’incursione della conduttrice sulla rete che l’ha vista protagonista per molti anni. Il contesto è quello di Striscia la Notizia che a Cologno fa storia a sé e che in questo periodo necessita di argomenti in grado di far parlare. Laè stata infatti intercettata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il 14° Tapiro d’oro della sua carriera per essere rimasta lontana dalla televisione nell’ultimo anno. Il premio vuole essere benaugurante, infatti porta al collo un corno portafortuna. Nonostante i buoni propositi, Staffelli ha comunque stuzzicato la conduttrice sui motivi della sua assenza e sui presunti problemi con Pier Silvio Berlusconi (che ha scelto di non rinnovarle l’esclusiva).