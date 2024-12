Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Face of the Year

Buongiorno a tutti amici die benvenuti a uno degli ultimi, e più importanti, Award di fine anno. Quest’oggi è arrivato il momento di scegliere il migliordel, quel lottatore che meglio di tutti ha interpretato il ruolo del “buono” e che più degli altri è arrivato, grazie a questo, a ricevere grandi recensioni e a soprattutto ad arrivare al cuore delle folle. Anche per oggi, buona lettura e soprattutto buona Natale a tutti.iiAWARD –OF THEiGIOVANNI 3p – Cody Rhodes2p – Jey Uso 1p – Sami ZaynLUCA GRANDI3p – Cody Rhodes 2p – Jey Uso1p – Sami ZaynDANILO3p – CM Punk2p – Cody Rhodes1p – Triple HSIMONE SPADA3p – Jey Uso2p – Joe Hendry1p – Will OspreaySERGIO3p – Swerve Strickland 2p – Cody Rhodes1p – Jey UsoGIUSEPPE3p – Cody Rhodes2p – Bayley1p – LA KnightANGELO3p – Cody Rhodes2p – CM Punk1p – Sami Zayn CLAUDIO3p – Cody Rhodes2p – Jey Uso1p – Sami ZaynDORIAN3p – Cody Rhodes2p – Sami Zayn 1p – Jey UsoENRICO3p – Cody Rhodes2p – Orange Cassidy 1p – Joe HendryVINCENZO3p – Cody Rhodes2p – Will Ospreay 1p – Bryan DanielsonVALENTINA3p – Jey Uso2p – Sami Zayn 1p – Naomi ANTONIO LUCA 3p – Damian Priest2p – Cody Rhodes1p – Rhea RipleyALDO3p – Cody Rhodes2p – Joe Hendry1p – CM PunkALESSIO3p – Jey Uso 2p – Cody Rhodes1p – Trick WilliamsALVIN3p – Jey Uso 2p – Trick Williams 1p – Edge GIROLAMO3p – Jey Uso 2p – Cody Rhodes1p – LA KnightKNEES2S3p – Cody Rhodes2p – Oranga Cassidy 1p – LA KnightiiOF THEiiE come No? Terzo anno consecutivo nel quale il figlio di American Dream, l’American Nightmare Cody Rhodes, vince l’Award al migliordell’anno.