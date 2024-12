United Cup 2025 | Paolini guida la spedizione italiana Usa e Polonia le favorite

Leggi su Sportface.it

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dellaCup, primo evento della nuova stagione tennistica. Dal 27 dicembre al 5 gennaio, 18 nazioni saranno impegnate tra Perth e Sydney per la competizione a squadre che assegna punti per il ranking. Confermato il format con ogni sfida che sarà composta da tre incontri: un singolare maschile, uno femminile e un doppio misto. Occhi puntati sulla Germania, che tenterà di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, mentre la prima edizione è andata agli Stati Uniti.Usa efavoriti, ma occhio all’ItaliaSecondo i bookmakers, le due principali candidate per la vittoria sono Stati Uniti e. Gli americani possono vantare due singolaristi del calibro di Taylor Fritz e Coco Gauff, ma anche una rosa particolarmente profonda.