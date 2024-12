Lapresse.it - Papa Francesco: “In Africa la crisi umanitaria causata da conflitti armati”

Nel messaggio Urbi et Orbi,ha rivolto un pensiero al continenteno. “Possa la nascita del Salvatore portare un tempo di speranza alle famiglie di migliaia di bambini che stanno morendo per un’epidemia di morbillo nella Repubblica Democratica del Congo, come pure alle popolazioni dell’Est di quel Paese e a quelle del Burkina Faso, del Mali, del Niger e del Mozambico”, ha detto Bergoglio. “Lache le colpisce èprincipalmente daie dalla piaga del terrorismo ed è aggravata dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, che provocano la perdita di vite umane e lo sfollamento di milioni di persone. Penso pure alle popolazioni dei Paesi del Corno d’per le quali imploro i doni della pace, della concordia e della fratellanza”.