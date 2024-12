Sport.periodicodaily.com - Palermo vs Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due grandi piazze che cercano punti importanti in chiave play-off.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Barbera.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rosanero sono dodicesimi in classifica, piazzamento deludente considerato le ambizioni di inizio stagione. La squadra di Dionisi è reduce da tre sconfitte consecutive e anche la posizione del tecnico è tutt’altro che salda. Obiettivo vincere per scacciare i fantasmi.Anche i pugliesi sono in difficoltà con due sconfitte nelle ultime due giornate contro Pisa e Cittadella. La squadra di Longo viaggia sempre sull’altalena con tanti pareggi nella prima parte della stagione, qualche vittoria e le ultime sconfitte che non lasciano tranquilli.