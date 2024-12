Ilfattoquotidiano.it - Natale, il messaggio di Papa Francesco: “Tacciano le armi in Medioriente. In Ucraina si apra la porta al dialogo per una pace giusta”

Basta guerre, “le” ine si “abbia l’audacia di aprire laal negoziato e a gesti die di incontro per arrivare a unae duratura” in, durante il suo tradizionaleUrbi et Orbi del giorno di, ha chiesto un impegno concreto perché si fermino i conflitti nel mondo che, mai come in questo anno, hanno raggiunto nuovi record. Il Giubileo, ha detto il Pontefice, deve essere il tempo propizio per riconciliarsi con i propri nemici e fermare le guerre. “In questo, inizio dell’Anno giubilare, invito ogni persona, ogni popolo e nazione ad avere il coraggio di varcare la, a farsi pellegrini di speranza, a far tacere lee a superare le divisioni”.Se per Kievha chiesto un lavoro concreto per aprire la strada delle diplomazia, sul fronte della guerra a Gaza ha invocato la fine immediata degli attacchi.