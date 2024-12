Lapresse.it - Milano, Natale tra chi è in coda al Pane Quotidiano: “Meloni venga a vedere, qui facciamo la fame”

Anche il giorno dila lungadi persone in attesa di ricevere un aiuto alè il termometro per capire l’altra, quella città lontana dalle boutique del lusso di via Monte Napoleone o dai grattacieli di City Life. Quel serpentone di cappotti che si snoda su viale Toscana racconta le storie di giovani e anziani, disabili, italiani e stranieri, disoccupati, pensionati, ma anche tantissime persone che pur lavorando non riescono ad arrivare alla fine del mese. “Questo, come gli altri anni, la gente prova a tirare avanti”, ci spiega qualcuno. “è cara, gli affitti sono alti. Le nuove generazioni come faranno? Si fa fatica a lavorare. Se lavenisse qui capirebbe gli italiani fanno la”, ci racconta una signora. “Le pensioni non aumentano, ma i politici si aumentano gli stipendi: dovrebbero venire qui ecosa succede veramente acon i propri occhi”, dice una signora in sedia a rotelle.