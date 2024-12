Ilrestodelcarlino.it - La rinascita di Chiara: “Stavo per morire, ora aiuto i bambini”

Ascoli, 25 dicembre 2024 – Ci sono due modi di affrontare la vita: uno è quello di chiedersi perché ogni sfortuna capita sempre a noi, l’altro è quello di domandarsi come mai siamo così fortunati. E quando qualcosa di davvero grave ci accade, ecco che la trasformazione che ogni trauma provoca può portare a qualcosa di meraviglioso o a un abisso di disperazione, in cui non c’è più motivo di alzarsi dal letto la mattina. Prediamo il caso diCapriotti, di Castel di Lama, che a vent’anni è stata falciata da un’auto sulla Salaria. Non era un pazzo ubriaco, ma solo una signora che non l’ha vista. La violenza dell’urto l’ha mandata in coma e costretta ad anni di riabilitazione, compresa quella neurologica per una parziale paresi a un lato del corpo. Da quella esperienzaha capito che l’unico modo di trovare un senso alla nostra folle esistenza e a quello che può capitarci all’improvviso, è darsi agli altri.