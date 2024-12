Oasport.it - Jannik Sinner: “Non ho nemici nel circuito, io mi sveglio la mattina per migliorarmi”

Leggi su Oasport.it

sta trascorrendo qualche giorno a Sesto Pusteria della propria famiglia, in occasione del Natale, prima di rimettersi al lavoro. Il crono programma prevede il ritorno a Montecarlo il 27 dicembre, qualche giorno di allenamento nel Principato e poi la partenza il 2 gennaio per l’Australia, dove farà il proprio avvicinamento agli Australian Open 2025 (12-26 gennaio). Non ci saranno partite ufficiali a precedere lo Slam esarà impegnato nella “Opening Week” sui campi del Major. Il 7 gennaio è previsto il confronto con il padrone di casa, Alexei Popyrin, mentre il 10 ci sarà un’altra sfida con avversario da definire.Una stagione complicata per l’azzurro che dovrà confermare il suo essere n.1 del mondo, dovendo fare i conti con i 2000 punti in scadenza per l’evento a Melbourne, ricordando l’affermazione di quest’anno.