Il solito Gattuso | i suoi si avvicinano alla panchina al per bere al 91? lui li ricaccia in campo a suo modo – VIDEO

è sempre. L’allenatore dell’Hajduk Spalato si è reso protagonista di una delle sue caratteristiche scenette. Nel finale di partita tra Sibenik e Hajduk Spalato (campionato croato), l’ex allenatore anche di Napoli ha mostrato tutta la sua grinta in una partita più sofferta del previsto. L’Hajduk, attualmente al primo posto in classifica a pari punti con il Rijeka, sul finire dei 90? si trovava in una situazione di parità contro la penultima squadra in campionato.Al 91?, primo minuto supplementare, arriva finalmente peril gol vittoria, con Filip Krovinovic. I giocatori di, dopo aver segnato l’1-0, volevano festeggiare bevendo un sorso d’acqua vicino lae rifiatare un po’.però non era d’accordo con loro, tanto che li hati ina uno a uno come solopuò fare.