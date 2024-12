Pianetamilan.it - Il Milan Glorie tornerà in campo per la Beckenbauer Cup: i dettagli

Il 17 marzo 2025, il, squadra composta da grandi ex che hanno vestito i colori rossoneri,inper laCup. Questo torneo amichevole tra squadre di ex calciatori è stato organizzato dal Bayern Monaco. Il club tedesco, in occasione dei suoi 125 anni, ospiterà laCup, un torneo di leggende per ricordare la memoria di Franz. Egli, venuto a mancare a gennaio di quest'anno, è stato uno dei più grandi calciatori del Bayern Monaco e di tutta la Germania. Tutti i proventi del torneo, come riportato dal sito del club bavarese, andranno alla fondazione Franz. Al torneo, oltre al, ci saranno anche le leggende di Real Madrid, Borussia Dortmund, Stoccarda ed un altro club europeo che sarà presto confermato. Philipp Lahm, ex capitano dei bavaresi, sarà l'allenatore delle leggende del Bayern.