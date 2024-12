Pronosticipremium.com - Il Milan chiude il 2024, la Roma sorride: i precedenti nell’ultima gara dell’anno

Gli auguri di buon Natale a tutti i tifosi giallorossi sono il giusto incipit in questa giornata di festa, da passare in serenità e senza pensieri prima di rimettere la testa ad unache ha decisamente fatto penare in questa prima parte di stagione. Pochi mesi in cui è successo di tutto, con la speranza che la cura Ranieri possa continuare ad attecchire sui giocatori, tra fisiologici alti e bassi. Dopo il pronto riscatto contro il Parma, che seguiva il passaggio del turno in Coppa Italia, c’è ilperre il, non di certo la più facile delle sfide.La qualità dell’avversario è indubbia, sebbene il clima in casa rossonera non sia dei migliori e la presenza di Leao sia in dubbio per un infortunio ai flessore, e c’è anche un tabù trasferta da sfatare, con lache non trova il successo esterno da aprile scorso, circa 8 mesi fa.