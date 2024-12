Grimaldi ecco la Great Cotonou | a gennaio l’inaugirazione del nuovo collegamento Cina e Lagos

Leggi su Ildenaro.it

Con la consegna della, avvenuta il 20 dicembre presso il cantiere Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd di Ulsan (Corea del Sud), sono ormai tutte operative nella flottale sei navi ro-ro multipurpose dell’innovativa classe “G5”.Lunga 250 metri, larga 38 metri e con una portata lorda di 45.684 tonnellate, il design dellae delle sue gemelle è il frutto di un attento studio delle esigenze del Gruppo e di quelle della sua clientela: grazie ad una configurazione interna innovativa e completamente customizzata, le navi della classe “G5” possono trasportare ben 4.700 metri lineari di merci rotabili, 2.500 CEU (Car Equivalent Unit) e 2.000 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Rispetto alla precedente classe G4, le nuove unità hanno una capacità rotabili invariata, mentre è raddoppiata quella per i container.