Essere tristi a Natale | cos’è il Christmas Blues

Leggi su Ilfaroonline.it

25 Dicembre 2024- Un periodo pieno di luci, quello di; le strade si riempiono della mania degli auguri, dei saluti, della carta rossa dei regali. Giorni scanditi da grandi pranzi, da camini accesi, da maratone di film e serie tv da fare insieme: insieme a persone che vedi tutti i giorni, ma anche assieme a persone che non vedi da mesi, o anche da anni. Tutti sono contenti, tutti si godono il tepore innegabile di queste lunghe festività e la compagnia. Questo, almeno, in un mondo ideale: e no, non viviamo in un mondo ideale. Tra la folla festosa, c’è chi invece festa non fa e che si accorge di nutrire una tristezza profonda, in disaccordo con l’umore generale. Lo chiamanoe dietro all’etichetta si nasconde uno stato emotivo che tende al cupo.Persi intende uno stato di ansia e tristezza legato al periodo festivo e che tende a dissolversi con la fine di quest’ultimo.