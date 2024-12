Thesocialpost.it - Caso Daniela Ruggi, spunta denuncia al fratello per aggressione: “È entrato in casa e…”

Emergono nuovi dettagli inquietanti sulla scomparsa di, la 31enne di Vitriola di Montefiorino, svanita nel nulla lo scorso 18 settembre. La donna avrebbe presentato unacontro ilAlberto, accusandolo die violazione di domicilio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, ilsarebbecon la forza nell’abitazione di, ferendola durante un litigio avvenuto lo scorso aprile.Famiglia ignara dellaLa madre e la sorella di, tramite il loro legale Guido Sola, hanno dichiarato di non essere mai state informate dell’esistenza della. “Néné Alberto ne avevano mai parlato in famiglia. Se confermata, la notizia sarebbe devastante”, ha aggiunto l’avvocato, sottolineando la natura gentile della giovane donna, che difficilmente avrebbe suscitato rancore in qualcuno.