Amica.it - Alchimisti in loco: affittasi una vita da maître parfumeur, a Firenze

Leggi su Amica.it

PIÙ CHE PORTE, si attraversano portali. Entrare in Casa Profumoir, a, un nuovo progetto di ospitalità fiorentina nato dall’incontro tra Daniele Cavalli (figlio del famoso Roberto) e il Maestro Profumiere Sileno Cheloni, equivale ad accedere a universi spazio/temporali alternativi. La residenza – situata nel cuore di, in via di San Niccolò 72R – è stata pensata come la lussuosa abitazione di un profumiere. A pochi passi dal Piazzale Michelangelo e dal Giardino delle Rose.(e casa) da profumiere aLa camera padronale dipinta di blu – Courtesy Press OfficeChi affitta questa speciale abitazione (il soggiorno minimo è di due notti) si immerge in un ambiente dalle luci soffuse e dalle pareti colorate di salvia e blu, preparandosi ad affrontare un viaggio sensoriale.