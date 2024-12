Quotidiano.net - Zuppi e il significato del presepe: "Dio è presente nella nostra vita"

di Matteo Maria* La rappresentazione delha sempre suscitato la creatività delle persone, sia nel realizzarla sia nel contemplarla. Il mistero di Dio che entravicenda umana, che "nasce", Lui che è eterno, che è da sempre e sarà per sempre, creatore del cielo e della terra, è uno stupore che non smettiamo di capire. Ci aiuta a vedere la grandezza delladebole natura umana. Ci commuove perché ci riporta all’essenziale, ci libera dalle rappresentazioni pornografiche della, quelle che riempiono i siti, i cuori, che deformano le menti e i sentimenti, che abbrutiscono tanto da nascondere il valore e la dignità dellapropria e altrui. Ilè vedere lo straordinariodi sempre, debole come è. Un Dio che nasce per certi versi è come avere un figlio: rappresenta un problema per chi vive per sé stesso, per chi non ha tempo da perdere, per chi pensa che amare gli altri sia privarsi di qualche opportunità.