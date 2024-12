Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2024 ore 20:33

Leggi su Romadailynews.it

DEL 24 DICEMBRE ORE 19.35 FRANCESCA LOIACONOUN SALUTO E BUONA VIGILIA DI NATALE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULAREIN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MAREIN INTERNA LA CIRCONE è SCORREVOLEDIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARISULLA CASILINA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIASULL’APPIA CODE A TRATTI TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANOCI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALESULLA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIAPASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA FL3VITERBO LA CIRCONE È SOSPESA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI SAN PIETRO, I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI E SUBIRE CANCELNI O LIMITAZIONI DI PERCORSO.