Ilgiorno.it - Vento forte, fino a 106 km/h: a Dorio chiude la strada provinciale 72

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 24 dicembre 2024 – Sp 72 del lago di Como chiusa per. La72 della sponda lecchese del lago di Como è interrotta a, in Alto Lario, a causa delle forti raffiche diche hanno scoperchiato parte del tetto di un condominio. Ilha strappato via e fatto crollare a terra tegole e detriti dalla copertura. Le folate d'aria hanno toccato i 106 chilometri orari. Nonostante l'interdei vigili del fuoco, non è possibile mettere in sicurezza lo stabile e la zona adiacente, poiché la tempesta dinon è ancora cessata e l'allerta meteo permane alta. Problemi anche lungo l'adiacente linea ferroviaria Lecco - Colico, dove si sono registrati rallentamenti alla circolazione dei treni per i binari invasi da materiale caduto. "Per spostarsi si consiglia di usare la Statale 36", è l'appello dei sindaci del circondario.