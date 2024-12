Oasport.it - Usyk-Fury, il verdetto per l’intelligenza artificiale. La reazione del britannico è stizzita

Oleksandrsi è confermato Campione del Mondo dei pesi massimi sabato notte a Gedda vincendo la sfida attesissima con Tysonper 116-112 ai punti e trionfando anche nella rivincita.ha protestato in conferenza stampa, ritenendo che i giudici lo avessero penalizzato e aiutato l’ucraino.avrebbe dato ala vittoria per 118-110, confermando quindi ildei giudici. L’inglese ha vinto solo due round, altri due pareggi e otto invece conquistati dal campione olimpico di Londra 2012.Ladelin sala stampa a questoè stata decisamente: “F*****o tutti i computer “.Questi i verdetti secondo le statistiche di CompuBox per i due combattimenti tra, legittimando il successo dell’ucraino:1° COMBATTIMENTOha tirato 496 pugni in totale e ne ha sferrati 157 (31,7%);ha tirato 407 pugni in totale e ne ha sferrati 170 (41,8%).