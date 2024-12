Movieplayer.it - Superman avrà "una specie" di scena post-credits, "ma non avrà l'impostazione fastidiosa" di Guardiani 2

Leggi su Movieplayer.it

James Gunn promette che non ripeterà l'errore fatto con ladopo i titoli di coda didella Galassia 2, quando ha fatto il passo più lungo della gamba. Si impara dagli errori. James Gunn ha appreso un'importante lezione dalla sua trilogia deidella Galassia e ha deciso di applicarla alladi. Gunn ha anticipato a Brandon Davis di Phase Hero che ci sarà "unadi"dopo i titoli di coda del suo nuovo cinecomic, in uscita nei cinema italiani il 10 luglio 2025, ma non prenderà spunto dall'introduzione di Adam Warlock in una delle tante scenedidella Galassia 2. "Se guardi le scene dopo i titoli di coda dei film Marvel, l'unica volta che ho sbagliato è stato quando .