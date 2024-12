Ilveggente.it - Sinner, il messaggio al veleno corre sui social: reazione durissima

, lo sfogo è arrivato da un giorno all’altro: condanna immediata.I tifosi, ad un certo punto, hanno pensato che la sola cosa da fare fosse prendere carta e penna e inviare una lettera a Gaudenzi dell’Atp. Perché non ne possono più, a quanto pare, dei continui attacchi di Nick Kyrgios ai danni di Jannik, iniziati nel momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della positività del campione azzurro ai test antidoping., ilalsui(AnsaFoto) – Ilveggente.itI sostenitori del numero 1 del mondo hanno dunque formalmente chiesto all’associazione di farsi carico del problema e di trovare una soluzione. Hanno parlato di incitamento all’odio e non hanno fatto mistero di come la situazione, ormai, sia diventata ai loro occhi intollerabile.