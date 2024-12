Agi.it - Papa Francesco apre la Porta Santa. Inizia il Giubileo 2025

AGI -ha aperto la, dando avvio alordinario del. Il pontefice è statoto in sedia a rotelle fino davanti la soglia, vestito di paramenti oro e verdi. Ha sostato in preghiera, quindi come da tradizione ha bussato e i battenti si sono aperti, L'annuncio dell'inizio delè stato dato da un coro di campane, eha attraversato la soglia, primo pellegrino dell'Anno Santo, Quindi, lasciandosi sulla destra la Pietà di Michelangelo, si è avviato verso l'Altare della Cattedra, seguito da rappresentanti dei popoli della terra e quindi dai cardinali. Èta, con una serie di letture veterotestamentarie, la cerimonia primo atto dell'Anno Santo. La basilica di San Pietro è gremita, con circa 30.000 fedeli. Tra loro anche i rappresentanti di altre confessioni cristiane, nel rispetto dello spirito ecumenico.