Napoli, nel mirino tre giocatori della Roma. Via anche Marin

Il Corriere dello Sport svela i possibili partenti di gennaio: da Raspadori a Spinazzola, passando per Folorunsho e Marin. Contatti con Juve e Roma per diversi scambi. Il Napoli si prepara a un gennaio movimentato sul fronte uscite. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono quattro i nomi che potrebbero lasciare il club azzurro nella sessione invernale di mercato. Il caso più delicato riguarda Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro è al centro di possibili scambi con Juventus e Roma. Con i bianconeri si è discusso di uno scambio con Fagioli, ma l'operazione non ha ancora trovato l'incastro giusto. Sul fronte giallorosso, invece, si è parlato del futuro di Pellegrini, che con Ranieri sta trovando poco spazio, nonostante un contratto fino al 2026 che lo pone in una posizione di forza.