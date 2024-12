Rompipallone.it - Napoli-Juventus, è scontro sul mercato: Manna tenta lo sgarbo a Giuntoli

Il duello trasi accende anche sule non solo sul campo:lo sgarbo a Giuntoli.Il duello traè pronto ad accendersi anche sul. Il club bianconero, come annunciato anche da Cristiano Giuntoli, è principalmente alla ricerca di un nuovo difensore da aggiungere al reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal.L’innesto di un centrale non sarebbe però l’unico obiettivo del Direttore Sportivo bianconero. Visti i problemi di Milik in questa prima parte di stagione, l’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di portare sotto la Mole anche un nuovo attaccante.L’obiettivo numero uno continua ad essere Joshua Zirkzee, ma l’attaccante del Manchester United sarebbe finito nel mirino anche di Giovanniin vista della prossima estate.