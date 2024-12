Mistermovie.it - Mister Movie | Creature Commandos 2 Stagione Pronta per la Serie Animata DCU

Leggi su Mistermovie.it

, laDCU di James Gunn, è stata rinnovata per una secondasu Max. Ecco cosa sappiamo sulla continuazione di questache ha conquistato i fan.La secondadiè ufficialmente in arrivo: tutto ciò che sappiamo finoraAnche se la primadiè ancora in corso su Max, il rinnovo per una secondaè stato annunciato ufficialmente, segno che laha riscosso un notevole successo tra il pubblico. Nonostante non siano stati forniti dettagli specifici sulla trama o sui nuovi episodi, l’approvazione di un rinnovo così anticipato dimostra l’entusiasmo che circonda il progetto.James Gunn, il creatore della, e Peter Safran, co-presidente di DC Studios, hanno espresso il loro entusiasmo per la collaborazione con Max, dichiarando:“Siamo entusiasti di collaborare con Max per un’altradi caos con