Milan consigli per gli acquisti | David un’occasione? Pro e contro

Leggi su Pianetamilan.it

Tra i possibilidelnel corso della sessione estiva di calciomercato c'è anche Jonathan. Il club rossonero, infatti, come noto potrebbe perdere Tammy Abraham. L'attaccante di proprietà della Roma non è per nulla certo della sua permanenza al Diavolo, che dipende da molti fattori. In caso di addio, e con la parallela partenza di Luka Jovic, ormai ai margini del progetto, la dirigenza dovrà trovare un altro innesto in quel reparto che possa affiancare Alvaro Morata. Non è escluso, quindi, che si possa tornare alla carica per il canadese del Lille, sebbene vi sia più di un ''. Per quanto l'età possa essere dalla sua, dal momento in cui compirà 25 anni il 14 gennaio 2025, e i numeri in stagione anche (17 gol in 25 incontri tra Ligue 1 e Champions League), ci sono altri due aspetti da valutare.