Mezza Italia colpita dal maltempo gelate e pioggia sul Natale | ecco le previsioni meteo

e neve, con almenodalla nuova ondata di. Sarà unfreddo quello in arrivo, a causa dell’aria di origine polare che si sta riversando da diversi giorni sulla Penisola e il cui ingresso sul bacino del Mediterraneo ha dato vita a un ciclone che ora si trova proprio tra il nostro Paese e la Grecia. Queste ledegli esperti per la giornata di oggi, 24 dicembre, e per i giorni a venire.e neve in 7 regioni, cosa dice l’espertoAntonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it avvisa che grossomodo saranno 7 le regioni che fino asaranno interessate da precipitazioni diffuse e nevose a quote piuttosto basse, a partire dai 300-500 metri. La parte d’piùsarà la fascia adriatica centrale, Marche, Abruzzo e Molise, regioni sferzate da venti freddi da nord e precipitazioni anche abbondanti, nevose in collina.