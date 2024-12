Puntomagazine.it - Meta di Sorrento: Dipendenti infedeli. Carabinieri arrestano incensurato. La tecnica del furto virtuale

in un bar di: duerubano 10.000 euro con il trucco degli scontrini annullatiSpesso si è sentito parlare dell’imprenditore che per evadere il fisco inventa lo stratagemma di annullare lo scontrino una volta che il cliente esce dal locale. In passato questaè stata utilizzata a Jesolo e anche in Toscana ma in questa storia che stiamo per raccontare la vittima è il negoziante.Siamo a Piano die nella caserma deientra una persona che chiede aiuto. Si tratta di un imprenditore die da un po’ di tempo non riesce davvero a capire cosa stia accadendo nella sua attività commerciale. “Eppure si lavora! I conti in qualche modo tornano ma sono certo di essere stato derubato!”. L’uomo, comunque, già nutriva dei sospetti e la sua non era un’illogica fobia.