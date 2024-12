Thesocialpost.it - Martina Voce ha aperto gli occhi e sorriso ai famigliari: “Un miracolo di Natale”

, la ragazza di 21 anni accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo, haglie riesce a comunicare con lo sguardo. Una notizia commovente che è stata diffusa proprio in queste ore, mentre tante famiglie si preparano a festeggiare ilin famiglia, e che ha fatto subito il giro dei social accompagnata da tanti messaggi di commozione. La ragazza non è ancora del tutto considerata fuori pericolo dai medici, ma l’ottimismo si è fatto sempre più forte col passare del tempo.Leggi anche: Ritrovata morta a Ovada Franca Caruzzo, la donna scomparsa a Masone nei giorni scorsi, dopo avergli, ha potuto incontrare i parenti che sono accorsi a trovarla in ospedale, dove già in questi giorni avevano cercato di far sentire tutto il proprio affetto alla ragazza vittima della follia dell’ex fidanzato.