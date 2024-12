Sport.quotidiano.net - L’Use si butta via nel finale. Non basta un gran Sesoldi

Basket Cecina 93Use Empoli 82 BASKET CECINA: Pedroni 13, Saccaggi 12, Mazic 20, Pistolesi 11, Tintori 2, Bruci 6, Pistillo 21, Nannipieri 8, Dabo, Parietti. All.: Da Prato. USE COMPUTER GROSS: Giannone 21, Baccetti 3,17, De Leone 12, Mazzoni 2, Quartuccio 8, Maric 19, Tosti n.e., Regini n.e., Ramazzotti, Marini. All.: Valentino. Arbitri: Nocchi di Vico Pisano e Russo di Firenze. Parziali: 23-23; 44-36; 61-67. CECINA – Natale amaro perComputer Gross, uscita sconfitta 93-82 dal Pala Poggetti al cospetto del Basket Cecina dell’ex coach Da Prato. Decisivo ai fini del punteggio il periodo, in cui in biancorosso incassano ben 32 punti, soprattutto a causa delle alte percentuali dalla lunga distanza dei padroni di casa. Senza Rosselli, fermato da un problema influenzale, la squadra di Valentino offre comunque una buona prestazione con la principale nota lieta rappresentata dal ritorno di Maric sui suoi livelli dopo i problemi fisici accusati di recente.