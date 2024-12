Ilprimatonazionale.it - L’Odissea: da Omero tutte le strade portano a Christopher Nolan

Roma, 24 dic – Il prossimo film di, in uscita a luglio 2026, sarà. La notizia è arrivata di colpo stamattina, come un fulmine a ciel sereno che ci ha scosso dal torpore mattutino della vigilia, quasi come un regalo inaspettato trovato sotto l’albero. Finora c’era stato il massimo riserbo sul nuovo progetto del versatile regista britannico, che già aveva dato più volte prova di saper mantenere nel più silenzioso mistero i soggetti e le trame dei suoi film.torna al cinema, finalmenteSi era parlato di film sui vampiri, di saghe familiari, di remake di vecchie serie tv come Il Prigioniero, ma ovviamente erano solo rumors fasulli o lanciati per allontanare dalla verità, che comunque davvero nessuno si aspettava. Perché se davvero si dovesse trovare la più grande differenza tra il cinema “occidentale” e quello asiatico, più che le tecniche cinematografiche, le scuole di recitazione e il modo di interpretare la regia, è che in Oriente, in India soprattutto ma anche in Cina e Giappone, ogni anno esce un film che richiama o che si ispira alla mitologia e alle radici sacre locali, mentre qui da oltre cinquanta anni vi è la totale assenza di versioni cinematografiche delle saghe epiche delle nostre radici.