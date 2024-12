Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 24 dicembre 2024

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di24ARIETE Che notti d'amore sono previste nei giorni di Natale. potete ben dire rosso Natale, grazie a Marte in transito in un segno strategico per le nuove conquiste e per accendere antichi fuochi di passione. Giusto per stemperare il freddo che produce il Sole in Capricorno. Nel campo pratico dovete farvi vedere più accorti nel dare e partecipare. Testardo io che ti amo più di così, canta Scorpione. Voi rispondete: sarà l'aurora, come Eros Ramazzotti. TORO Nuove speranze anche per i nativi che magari pensano di non avere più l'età di innamorarsi. Ma chi lo ha detto, ma dove sta scritto, il Toro non invecchia mai in amore, è anche molto bravo a trovare nuove esperienze, dopo qualche inciampo.