La Massese vola con Buffa. Sotto l’albero il terzo posto

Lanon poteva chiudere l’anno in maniera migliore. La bella vittoria esterna di Certaldo le ha fatto trovareilin classifica in coabitazione col Viareggio. I panni di “Babbo Natale“ per le zebre li ha vestiti come al solito Michael, autore di una doppietta (fantastico il primo gol) che lo ha spinto a 9 centri complessivi nella graduatoria dei marcatori. La squadra apuana è ormai diventata a tutti gli effetti una protagonista indiscussa di questo campionato. A certificarlo sono gli 11 risultati utili consecutivi raggiunti. L’ultimo ko risale alla lontana quinta giornata. La compagine di Massimiliano Pisciotta ha acquisito una sua forte identità ed una fisionomia ben delineata. In particolare il tecnico palermitano ha trovato il modo di blindare la difesa che ha subito soltanto 12 gol (meglio ha fatto solo il Camaiore con 10) ed è rimasta con la porta imbattuta in 8 delle 16 gare disputate.