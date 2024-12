Inter-news.it - Inter, andamento dei prestiti: Esposito x2, Stankovic MVP

Leggi su Inter-news.it

Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Ancora in gol entrambi i fratelli, ma sorride davvero solo uno dei due. Filipè sempre più protagonista con il Venezia.RIEPILOGO– Sebastianoci ha provato a fare un favore all’, proprietaria del suo cartellino. Ma poi l’Atalanta è riuscita a contro-rimontare, rimanendo in vetta alla classifica di Serie A. L’attaccante classe 2002 continua comunque a brillare, e sale a 7 gol in stagione col rigore trasformato a Bergamo. Ancora meglio va al fratello minore Francesco Pio, sempre più leader dello Spezia. Il suo nono gol stagionale vale la vittoria esterna a Catanzaro e il secondo posto in Serie B. Il protagonista del weekend è tuttavia Filip, MVP assoluto di Venezia-Cagliari con una serie di parate che blindano la vittoria dei lagunari.