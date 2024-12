Notizie.com - Il tuo cane annusa le parti intime degli altri? È normale, lascialo fare: vietarglielo può essere pericoloso

Leggi su Notizie.com

Al di là di battute grottesche, vi siete mai chiesti perché i cani sino le? In realtà la spiegazione è molto più semplice di quanto possiate pensare.Oggi vogliamo tornare ad analizzare il mondo animale, cercando di dare una spiegazione, seguendo il parereesperti, ad alcuni comportamenti che appaiono insoliti ma in realtà non lo sono.Il tuole? È(Notizie.com)Il primo motivo in assoluto è per scoprire qualcosa in merito all’altro animale, tramite l’olfatto, il loro senso più sviluppato, riescono infatti a capire se si sono già incontrati e se si conoscono. Fateci caso, quando vi trovate col vostrodi fronte a quello di un amico che incontrate spesso vedrete ilsubito dopo averloto scodinzolare e provare a giocare.