Lanazione.it - Il Natale felice della Pistoiese: "Continuiamo sognare in grande"

Leggi su Lanazione.it

Quanto pesano i tre punti ottenuti dallacontro il Tau Altopascio? Chiedetelo al presidente Sergio Iorio, che dopo la partita si è presentato in sala stampa con un sorriso visto raramente nei suoi primi sei mesi di presidenza. "I ragazzi ci hanno fatto un bellissimo regalo di" ha detto l’imprenditore genovese, che al triplice fischio è stato tra i primi ad esultare e a festeggiare in tribuna per un successo tanto importante quanto meritato. La vittoria contro gli amaranto, che alla vigilia occupavano il primo posto in classifica, ha certificato ulteriormente come lasia viva e vegeta e soprattutto come abbia le carte in regola, sul piano tecnico ma anche su quello caratteriale, per competere fino alla fine per la vetta. Gli arancioni hanno sfoderato la miglior prova stagionale proprio contro l’avversaria più ostica incontrata fino ad oggi e lo hanno fatto con un mix di qualità, quantità, grinta e voglia di lottare.