Il bilancio di monsignor Regattieri: "Sono stato il vescovo dei poveri"

Questa sera alle 22 in Cattedrale ilDouglascelebrerà la sua ultima messa della Notte Santa. Si attende la nomina del suo successore da parte di papa Francesco., su quali temi si incentra quest’anno la sua riflessione sul Natale? "partito da un passo dell’ultima enciclica del papa, dove il santo Padre afferma che Dio è vicino alla nostra vita. E questo si realizza pienamente con il mistero del Natale. Poi ho dispiegato la riflessione attorno a tre parole che mi sembrano urgenti oggi: amore, luce e pace.parole che declinano il grande tema della speranza che - come ha detto il noto scrittore Peguy - è nata a Natale. “La speranza – ha affermato papa Francesco - mai è ferma, la speranza sempre è in cammino e ci fa camminare. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci dona, offre una meta, un destino buono al presente, la salvezza all’umanità, la beatitudine a chi si affida a Dio misericordioso".