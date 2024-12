Biccy.it - Helena Prestes, quando disse di Cristina Scuccia: “Non è etero”

Leggi su Biccy.it

al Grande Fratello ha fatto coming out dichiarando di aver avuto in passato due esperienze con ragazze e di essersi attualmente molto legata a Zeudi Di Palma, anche lei apertamente bisessuale. La loro amicizia, in qualche modo, almeno nelle fasi iniziali, ha ricordato molto quella che la modella brasiliana ha avuto cona L’Isola dei Famosi.Zeudi esono una coppia: “L’ho sempre saputo, ma ero spaventata” https://t.co/VRnYYQAKAg #Zelena #GrandeFratello— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 24, 2024Durante l’esperienza in Honduras (era la primavera del 2023, l’ultima edizione condotta da Ilary Blasi) in più occasioniha parlato con pudore della propria situazione sentimentale sostenendo di avere una persona a casa che l’aspetta. L’ex suora non ha mai rivelato se questa fantomatica persona fosse un uomo o una donna “A me piacciono le persone, gli uomini sono sopravvalutati“, aveva confidato a Marco Mazzoli; aggiungendo in diretta che avrebbe parlato di questa personaavesse trovato maggiore sicurezza.