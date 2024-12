Ilnapolista.it - Gravina: «La maggior parte delle critiche che ho ricevuto sono state messe in circolazione ad arte»

Gabriele, attuale presidente della Federazione calcistica italiana, è intervenuto a La Nuova Sardegna. Il suo intervento – piuttosto lungo – si è concentrato sugli scopi politici del suo ruolo (qualora venisse riconfermato) e sui suoi successi e insuccessi. Uno dei principali argomenti trattati è stato ovviamente quello della Nazionale di Luciano Spalletti, che deve avere come obiettivo quello di qualificarsi ai prossimi Mondiali negli Usa.: «Decisione di ricandidarmi presa di concerto»Di seguito quanto dichiarato dall’attuale presidente Figc:«La decisione di ricandidarmi è stata presa di concerto con le componenti, anziloro a chiedermelo in tempi non sospetti, mostrando grande fiducia nella mia persona e nel progetto. Abbiamo condiviso un percorso di valore e di valori che va completato.