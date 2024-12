Lettera43.it - Giubileo, il messaggio di papa Francesco per l’apertura della Porta Santa

Leggi su Lettera43.it

«Lache si apre, nella notte di Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo». È ildipubblicato dall’account ufficiale X del pontefice. Martedì 24 dicembre, alle 18.30, si tiene la solenne aperturaBasilica di San Pietro, che sancisce l’inizio ufficiale dell’anno giubilare 2025.Lache si apre, nella notte di #Natale, è l’invito a compiere un passaggio, una pasqua di rinnovamento, a entrare in quella vita nuova che ci viene offerta dall’incontro con Cristo. #2025—(@Pontifexit) December 24, 2024I messaggi dei giorni precedenti sule le guerre in corsoIl 23 dicembre l’account di Bergoglio aveva scritto: «I Giubilei sono momenti preziosi per fare il puntonostra vita, sia come singole persone che come comunità.