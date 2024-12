Lettera43.it - Giubileo, a che ora e dove vedere in tv l’apertura della Porta Santa

È ufficialmente arrivato il giorno di avvio del. Martedì 24 dicembre, alle 18.30, si terrà la solenne aperturaBasilica di San Pietro, che sancirà l’inizio ufficiale dell’anno giubilare 2025. A seguire, dalle 19.00, Papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica. L’evento potrà essere seguito in tv e in streaming, vediamo su quali canali.e a che ora seguireRai 1 trasmetterà in diretta siasia la messa di Natale a partire dalle 18.40. Il tutto sarà a cura del Tg1, di Rai Vaticano e di Vatican Media, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Brunella Olivari. L’evento si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay. La serata di Rai 1 (che sposta il Tg1 alle 21.45) continuerà alle 21.